Транспортного налога в стоимости топлива в Казахстане не будет

Все автомобилисты знают, что в тенговом исчислении транспортный налог растёт из года в год. Однако прибавка эта связана с ростом МРП, сами же ставки не менялись с 2013 года. Да и тогда законотворцы прошлись только по некоторым категориям.

С 1 января 2014 года, согласно закону Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», действуют новые ставки для легковых автомобилей с объёмом двигателя свыше 3000 куб. см, прошедших первичную регистрацию после 31 декабря 2013 года.

Дискуссии об изменении системы исчисления идут уже не первый год, однако дальше предложений дело не заходит. Вариантов за всё время озвучили массу. Но прежде чем говорить о них, давайте разберёмся, как налоги начисляют сейчас и почему в системе назрела проблема.

Как считают налог на легковой транспорт

Ставки транспортного налога указаны в статье 492 Налогового кодекса РК и зависят от объёма двигателя. В таблице прописаны несколько категорий, включая отдельные для автомобилей, прошедших первичную регистрацию после 1 января 2014 года. Каждой ячейке соответствует значение в МРП.

Одним только переводом нескольких МРП в тенге расчёт не заканчивается. К получившемуся числу нужно добавить ещё по 7 тенге за каждый кубический сантиметр сверх нижнего значения категории. То есть для автомобиля с мотором 2300 кубиков транспортный налог будет равен 6 МРП плюс 2100 тенге за 300 см3 сверху.

В чём проблема с нынешним транспортным налогом

Несложно заметить, что для машин с объёмом двигателя свыше 4 литров ставки вырастают многократно: с 15 МРП за категорию от 3000 до 4000 кубиков до 117 МРП за всё, что выше 4000. Раньше такой подход можно было логично объяснить: получался эдакий налог на роскошь, ведь многолитровые двигатели зачастую ставили под капот дорогих автомобилей.

Сегодня же когда-то дорогие и статусные Lexus LX 470 с мотором 4.7, к примеру, продают по цене от 5 до 17 млн тенге. Средняя стоимость таких машин самого массового 2006 года выпуска составляет 11.4 млн тенге, это чуть больше пустого Hyundai Tucson с мотором 2 литра из автосалона.

За 2020 год владелец Lexus LX с мотором 4.7 или даже TLC 100 должен был заплатить 314 808 тенге, а за 2021-й — уже 345 930 тенге, тогда как обладатель новенького гелена, Mercedes-AMG G63, стоимость которого заметно превышает 100 млн тенге, отдаст казне 195 826 тенге (за 2021 год), ведь под капотом у него стоит турбомотор V8 объёмом 3982 кубических сантиметра. В мировом моторостроении идёт тренд на даунсайзинг — сокращение объёма цилиндров с внедрением турбонагнетателей. Даже новейший Land Cruiser 300 комплектуется V6 с объёмом 3.5 литра в самом богатом оснащении за 52 млн тенге.

У текущей системы налогообложения есть ещё один серьёзный изъян: деньги в казну просто-напросто не платят. Буквально в апреле 2021 года налоговики жаловались, что только в Алматы набралось порядка 116 тысяч должников по транспортному налогу за 2020 год. Сумма задолженности превысила 7.6 млрд тенге.

Что можно изменить

Обсуждения различных вариантов изменения суммы транспортного налога идут годами, но наиболее часто звучит предложение включить его в стоимость топлива. В Узбекистане, к примеру, нет транспортного налога, но топливо дороже, чем в Казахстане. Таким образом, каждый автомобилист будет платить в казну ровно столько, сколько наездил. Наматываешь несколько десятков тысяч километров в год — платишь больше, а если пользуешься автомобилем раз в пару месяцев для вылазок на природу — меньше.

В какой-то момент подобную инициативу поддерживало и министерство национальной экономики. Осенью 2019 года портал lsm.kz сообщал, что чиновники раздумывают о включении налога в стоимость топлива. Правда, было у той затеи одно большое но. Освободить от платежей предлагалось лишь владельцев техники с объёмом до 3 литров. То есть обладателям старых Land Cruiser, Jeep Grand Cherokee и Nissan Patrol, к примеру, пришлось бы не только платить немаленький налог, но и заправляться более дорогим топливом.

Но похоже, что от этой идеи в Миннацэкономики отказались и налога в топливе мы не увидим вовсе. Не так давно один из наших читателей обратился с запросом на имя президента РК по поводу введения моратория на начисление транспортного налога, где в числе прочего озвучил в очередной раз задумку о смене подхода в исчислении ставок.

Налог в топливе несправедлив

Ответ пришёл как раз от министерства национальной экономики за подписью вице-министра Азамата Амрина. По его словам, вопрос обсуждался несколько лет, но в итоге после проведения финансово-экономических расчётов и изучения предполагаемых социально-экономических последствий от задумки отказались. Транспортный налог в топливе признали несправедливым! К кому, спрашивается?

По мнению чиновников, таким образом налоговая нагрузка владельцев машин с большим объёмом двигателя ляжет на малолитражки. К тому же больше платить придётся и тем, кто совсем освобождён от подобных обязательств. В их числе медицинский транспорт, техника госучреждений и льготные категории граждан вроде многодетных матерей, инвалидов, участников ВОВ и т. д.

Что в итоге

Из ответа Миннацэкономики можно сделать вывод, что чиновники по-прежнему живут вчерашним днём и приравнивают автомобили с объёмом мотора больше 4 литров к предметам роскоши. Очевидно, что в ближайшее время изменений ставок транспортного налога казахстанцам ждать не стоит.

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