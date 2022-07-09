Транспортные карты продают по тысяче тенге

В Центре управления пассажирскими перевозками назвали это «несанкционированной» продажей, передает Noks.kz.

Второго июля в общественном транспорте Усть-Каменогорска ввели дифференцированный тариф в рамках проекта электронного билетирования. Горожанам стало выгоднее пользоваться транспортными картами, поскольку при оплате наличными одна поездка обойдется в 130 тенге, передает yk-news.kz

«Стали известны случаи несанкционированной продажи транспортных карт «Oskemencard» стоимостью 1000 тенге с нулевым балансом, — сообщили в ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками». — По этому поводу заявляем, что ЦУПП к этому никакого отношения не имеет».

В городе действует 50 точек продажи транспортных карт. Карта стоит 500 тенге. Покупатель может пополнить баланс на любую сумму.

По поводу онлайн-пополнения транспортных карт вопрос решается, заверили в акимате.

#новостиизрегионов

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.