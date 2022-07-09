Транспортные карты продают по тысяче тенге

В Центре управления пассажирскими перевозками назвали это «несанкционированной» продажей, передает Noks.kz.
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Второго июля в общественном транспорте Усть-Каменогорска ввели дифференцированный тариф в рамках проекта электронного билетирования. Горожанам стало выгоднее пользоваться транспортными картами, поскольку при оплате наличными одна поездка обойдется в 130 тенге, передает yk-news.kz
«Стали известны случаи несанкционированной продажи транспортных карт «Oskemencard» стоимостью 1000 тенге с нулевым балансом, — сообщили в ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками». — По этому поводу заявляем, что ЦУПП к этому никакого отношения не имеет».
В городе действует 50 точек продажи транспортных карт. Карта стоит 500 тенге. Покупатель может пополнить баланс на любую сумму.
По поводу онлайн-пополнения транспортных карт вопрос решается, заверили в акимате.
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