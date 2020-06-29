Три часа в машине скорой помощи. Скопление автомобилей возле больницы Костаная прокомментировали в управздраве

В редакцию alau.kz поступают сообщения от костанайцев, чьих близких сегодня госпитализировали в Костанайскую городскую больницу. Люди сообщают что проводят не один час в карете скорой помощи в ожидании приема.

«Скопление скорых возле изолятора городской больницы. Мою маму скорая забрала 10:00. Она пролежала в машине до 13:30. За это время скорые везли других пациентов и так же стояли в очереди. В основном люди пожилые. Все на баллоне кислорода. На вопрос «почему так медленно принимают» никто никакой информации не дал. В 13:30 ее приняли и еще 1,5 часа просидела в приемном покое с температурой и подозрением на пневмонию», — пишет жительница Костаная.

В пресс-службе управления здравоохранения прокомментировали ситуацию. Как сообщили в ведомстве, сегодня после обеда городская больница прекратила прием больных, кроме больных ОРВИ, ОРЗ и пневмонией. Приказом управления здравоохранения на базе городской больницы развёрнуты 250 коек провизорного стационара. Дополнительно приняты на работу врачи и средний медперсонал из поликлиник города. Все врачи разных профилей городской больницы так же ориентированы на прием и лечение провизорных больных.

«Вопросы с очередью будут решены до конца дня. До конца дня так же будет организован call центр провизорного стационара. Экстренная помощь, в том числе травмпункт переведены в областную больницу. Просим вас , костанайцы сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Врачи работают в усиленном режиме и с большой нагрузкой. Каждый из вас может помочь в сложившейся ситуации, соблюдая рекомендации, данные главным санитарным врачом. Прекратите посещать и подпольно проводить массовые мероприятия, избегайте лишних контактов, не ходите и не принимайте гостей, воздержитесь без необходимости выходить из дома. Берегите себя и своих близких», — сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области.

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