Три варианта для пенсионных денег: в Казахстане готовят новые правила





Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект правил формирования инвестиционных портфелей пенсионных активов, сообщает LS.

Документ предусматривает три вида портфелей: консервативный, умеренный и рискованный. Управляющие инвестиционным портфелем (УИП) смогут формировать один или несколько из них.

Для каждого предусмотрен свой период расчёта минимальной доходности: для консервативного — 12 месяцев, умеренного — 36 месяцев, рискованного — 60 месяцев.

Возможность размещения пенсионных активов будет зависеть от того, сколько времени вкладчику осталось до выхода на пенсию. Консервативный портфель будет доступен независимо от возраста. Умеренный предусмотрен для тех, кому до пенсионного возраста осталось более трёх лет, рискованный — более 13 лет.

Проект также определяет порядок прекращения формирования портфелей. Управляющая компания сможет отказаться от одного или нескольких видов после завершения соответствующего периода доверительного управления: 12, 36 или 60 месяцев. При этом в её управлении должен остаться хотя бы один инвестиционный портфель.

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