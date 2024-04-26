Турнир по запуску воздушных змеев проведут в Лисаковске

В Лисаковске вновь проведут масштабный и зрелищный турнир по запуску конструкций воздушных змеев. Впервые он состоялся 2 года назад по инициативе местной телекомпании «Акцент» и группы единомышленников в день защиты детей 1-го июня. В этом году дату менять не стали. Участвовать в турнире смогут дети от 7 до 15 лет. В фестивале допускается участие и наставников: родителей или педагогов, но лишь в качестве помощников. Приём заявок уже начался. Об условиях конкурса рассказали его организаторы.

Подготовка участников к фестивалю воздушных змеев началась уже сейчас. В этом году партнёром выступает Центр Детского и Юношеского творчества, в связи с чем, с представителями семи дворовых клубов была проведена организационная встреча, на которой были обсуждены правила, цель и суть предстоящего мероприятия.

«Мы все знаем, что сейчас дети увлеклись гаджетами, и они теряют связь с активными видами досуга. Плюс, дети от семьи стали все больше отдаляться. Родители озабочены тем, как прокормить семью, материальным содержанием, и дети в этом плане остаются сами по себе и смысл нашего проекта, что это совместный такой и досуг, и творчество детей и родителей», — Юрий Гривко, организатор открытого городского фестиваля «Поднебесные странники».

Воздушный змей должен быть сделан своими руками – это главное условие турнира. Но, как отметили организаторы, на первом фестивале не всем ребятам удалось запустить в небо сделанные ими конструкции, в этом им помешали некоторые ошибки, допущенные во время сборки. В этом деле важно соблюсти все нюансы, поэтому в ходе встречи педагогам объяснили, как правильно собрать модель воздушного змея.

«Если змея вы сделали, и на миллиметр вправо, влево, сместили больше или меньше, всё, змей не полетит, он будет крутиться. Мы, на будущее, сейчас решаем вопрос, будем здесь, в кружке «Авиамоделирования» встречаться, Марат будет помогать, я буду консультировать. Скорее всего, здесь будем встречаться и к 1 июня подготовим встречу достойных участников. «, — Валерий Кондреско, главный судья открытого городского фестиваля «Поднебесные странники».

Попробовать создать и запустить своего неповторимого воздушного змея могут ребята от 7 до 15 лет. В фестивале допускается участие наставников: родителей или педагогов, но лишь в качестве помощников.

«Я, как бывший педагог, знаю, что сложно, когда проводится турнир очень длительное время. Поэтому я думаю, что участников будет примерно 20 с чем-то, турнир будет длиться не больше полутора часов, потому что дети, конечно, теряют внимание, теряют интерес, устают», — Юрий Гривко, организатор открытого городского фестиваля «Поднебесные странники».

По завершению фестиваля будут определены победители в трех номинациях. Участник, который запустит воздушного змея выше остальных, станет «Властелином неба», номинация «Богатырь» предусмотрена для того, чей змей сможет поднять самый большой по весу груз, а также будет определена самая оригинальная конструкция. Поэтому при подготовке участникам необходимо проявить фантазию. Заявки на участие в фестивале, который состоится 1 июня в Лисаковске, принимаются по номеру WhatsApp +7 702 269 10 26

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.