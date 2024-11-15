У Эко-парка возле Костаная запретили остановку и стоянку вдоль трассы





На участке трассы Костанай — Карабутак рядом с новым Эко-парком нанесли сплошную жёлтую линию. Она запрещает остановку и стоянку транспортных средств.

Полицейские обратились к жителям Костаная и Тобыла с призывом следить за дорожной разметкой и не оставлять автомобили в запрещённых местах.

За последние две недели, особенно в выходные, лесные посадки с пешеходными зонами стали популярным местом отдыха. Многие посетители парковали машины вдоль трассы.

Теперь на этом участке действует запрет на остановку и стоянку. Полиция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения для безопасности всех его участников.

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