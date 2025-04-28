В Казахстане с 2026 года планируют ввести обязательное страхование жилья от стихийных бедствий. Это касается всех владельцев квартир и домов. Закон уже разрабатывается, и, судя по всему, к концу 2025 года его примут, пишет digitalbusiness.kz

Идея в том, чтобы у людей была хоть какая-то защита на случай природных катастроф: землетрясений, наводнений, сильных бурь и других стихий.

Сколько платить? (Теория)

В сети часто встречаются данные о том, что стоимость страховки будет от 1 000 до 20 000 тенге в год и приводятся такие расчеты:

Заплатили 1 000 тенге — получите 500 000 тенге;

Заплатили 20 000 тенге — получите до 10 миллионов тенге.

К сожалению, никаких официальных подтверждений (документальных) этим предположениям нам найти не удалось. Говорится также о том, что размер взноса будет зависеть от того, в каком регионе вы живете и насколько ваша недвижимость подвержена риску катастроф. Также обещают учитывать устойчивость самого жилья. Что известно точно: это будет обязательный платеж — как налог. Не оплатил — могут ввести санкции, как с транспортным или имущественным налогом.

Что известно еще

В Казахстане создадут специальную Государственную страховую организацию, которая будет собирать все взносы и выплачивать компенсации, т.е вопросом будут заниматься не частники.

Приближаемся к реальности

Мы позвонили в известную страховую компанию в Казахстане и обсудили этот вопрос детально. И вот что нам рассказали частники (по актуальным цифрам в 2025 году):

Базовая страховка для стандартной двухкомнатной квартиры в Алматы

Общая сумма страхового покрытия: 2,2 миллиона тенге

1 млн тенге на отделку;

600 тыс. тенге на имущество;

600 тыс. тенге на ответственность перед соседями.

Стоимость страховки: 1100 тенге в месяц или 13000 тенге за год, что уже похоже на правду.

Важно понимать

Частная страховка покрывает не только стихийные бедствия, но и обычные риски: затопление, пожар, короткое замыкание, сломавшуюся технику или убытки от соседей. Государственная же страховка будет только от природных катастроф. Будет ли у казахстанцев выбор, остается загадкой.

Что это значит для нас?

Пока проект закона обсуждается, но он почти наверняка будет принят. Поэтому казахстанцам стоит заранее понимать, что:

Придется платить за обязательную страховку — приблизительно 13 тысяч тенге в год;

Это даст базовую защиту от катастроф, но не от бытовых ЧП;

Частные страховки останутся добровольными и будут работать параллельно;

Так что возможно, самым надежным вариантом станет «двойная» защита — государственная на случай форс-мажора и частная — на все остальные случаи жизни.