«У вашей двери подозрительный мужчина»: мошенники пишут под видом соседей

Мошенники используют новую схему обмана: отправляют сообщения якобы от соседей и предупреждают о подозрительном человеке возле квартиры, сообщает Zakon.kz.
Для убедительности отправитель обращается к адресату по настоящему имени и указывает номер квартиры. Он утверждает, что неизвестный мужчина что-то снимает на камеру возле двери. Якобы сосед пытался предупредить жильца лично, но не застал дома и поэтому написал в мессенджере.
Затем приходит ссылка на предполагаемую видеозапись с вопросом: «Вы его знаете?»
Вместо видео — сообщение об авторизации
После перехода по ссылке открывается страница, предлагающая подтвердить вход для просмотра записи с камеры. Независимо от выбранного ответа появляется уведомление о якобы выполненной авторизации на портале государственных услуг.
Если человек не совершал вход, ему предлагают срочно позвонить на указанную «горячую линию». Так злоумышленники добиваются, чтобы потенциальная жертва сама связалась с ними.
По объяснению специалистов «Лаборатории Касперского», это позволяет обходить часть механизмов защиты от нежелательных входящих звонков, поскольку вызов инициирует сам абонент.
Если человек не звонит, мошенники могут связаться с ним самостоятельно. Далее его убеждают выполнить различные действия, в том числе перевести деньги на так называемый безопасный счёт.
Казахстанцев призывают осторожно относиться к неожиданным сообщениям от незнакомых контактов, не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из таких сообщений.
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