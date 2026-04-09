«У вашей двери подозрительный мужчина»: мошенники пишут под видом соседей





Мошенники используют новую схему обмана: отправляют сообщения якобы от соседей и предупреждают о подозрительном человеке возле квартиры, сообщает Zakon.kz.

Для убедительности отправитель обращается к адресату по настоящему имени и указывает номер квартиры. Он утверждает, что неизвестный мужчина что-то снимает на камеру возле двери. Якобы сосед пытался предупредить жильца лично, но не застал дома и поэтому написал в мессенджере.

Затем приходит ссылка на предполагаемую видеозапись с вопросом: «Вы его знаете?»

Вместо видео — сообщение об авторизации

После перехода по ссылке открывается страница, предлагающая подтвердить вход для просмотра записи с камеры. Независимо от выбранного ответа появляется уведомление о якобы выполненной авторизации на портале государственных услуг.

Если человек не совершал вход, ему предлагают срочно позвонить на указанную «горячую линию». Так злоумышленники добиваются, чтобы потенциальная жертва сама связалась с ними.

По объяснению специалистов «Лаборатории Касперского», это позволяет обходить часть механизмов защиты от нежелательных входящих звонков, поскольку вызов инициирует сам абонент.

Если человек не звонит, мошенники могут связаться с ним самостоятельно. Далее его убеждают выполнить различные действия, в том числе перевести деньги на так называемый безопасный счёт.

Казахстанцев призывают осторожно относиться к неожиданным сообщениям от незнакомых контактов, не открывать подозрительные вложения и не переходить по ссылкам из таких сообщений.

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