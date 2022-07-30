Уборка урожая оказалась под угрозой срыва из-за старой техники

Уборка урожая оказалась под угрозой срыва. 80% сельскохозяйственной техники – тракторов и комбайнов – сильно изношены, передаёт informburo.kz

Они постоянно ломаются, а ремонт занимает много времени, жалуются фермеры. Кроме того, новая сельхозтехника могла бы обеспечить более качественный сбор урожая. Но приобрести её крестьяне не могут. Какие предложения они выдвигают, и когда заработает программа, которую поручил запустить глава государства, узнавал «31 канал».

Серик Султанов больше четверти века возглавляет крестьянское хозяйство. На своих гектарах выращивает клевер и пшеницу. Для работы в поле еще в 90-е приобрел два трактора. Но своё они уже отслужили, говорит фермер: одна сельхозтехника на ходу 26 лет, вторая – 30. Из-за сильной изношенности стальные помощники часто ломаются, всегда не вовремя.

«В поле оставались сколько раз, потом приходилось домой везти, а потом ремонт опять. Чтобы взять технику вл изинг, говорят, не менее 50 гектаров земли должны иметь, такой возможности у нас нет. От силы только 5-6 гектаров», – говорит глава хозяйства.

Фермер давно мечтает обновить сельхозтехнику, говорит, с новыми тракторами можно расширить свои угодья. Но пока приходится работать с тем, что есть. Всего в Казахстане насчитывается 148 тысяч тракторов и 38 тысяч комбайнов. 80% из них изношены.

Ежегодно фермеры обновляют всего 3-4% сельхозтехники, тогда как по нормативам необходимо обновлять 10% в год. Специалисты говорят, что у крестьян просто нет оборотного капитала, и чаще всего низкая платежеспособность. В Ассоциации фермеров страны направили письмо президенту с просьбой решить проблему и предложили свои условия.

«Без первоначального взноса, под 3% годовых и на семь лет – такую программу кредитования сельхозтехники. На эти цели мы просили 50 миллиардов тенге. Многие говорят, что 3% мало. Почему мы на автомобили, по которым нет первой необходимости, даём четыре процента? Почему мы тут не можем внедрить три процента?» – недоумевает исполнительный директор Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов.

Даже под 3% годовых переплата будет немалая. Ведь техника с прошлого года подорожала в два раза. Если трактор год назад стоил 46 миллионов тенге, то в этом продают за 80-90 миллионов.

Купить комбайн простому фермеру вообще неподъёмно при стоимости на рынке 150-200 миллионов тенге. Президент страны на расширенном заседании правительства полмесяца назад поручил внедрить льготное кредитование за счёт средств Оператора РОП.

Но пока программа только на стадии обсуждения. А новая техника фермерам необходима сейчас. На кону продовольственная безопасность страны. Современные тракторы и комбайны обеспечат качественный сбор урожая. Крестьяне надеются, что программу льготного кредитования успеют запустить к уборочному сезону в августе

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