Участились жалобы от костанайцев на состояние остановочных павильонов

Участились обращения от костанайцев на состояние остановочных павильонов. Сейчас в службе «Айкомек» зарегистрировано около 20 жалоб.

В основном это разбитые стекла на остановках. Аким города Марат Жундубаев отметил, что были зафиксированы случаи, когда в остановки стреляли из пневматического оружия. В отношении человека, который это совершил, возбуждено уголовное дело.

«Это что получается из бетона и железа надо делать? Делать некрасивые остановки, но крепкие, чтобы там головы можно было разбить. Вот я не могу понять. В центре ставим стеклянные остановки разбивают, потом жалуются. И некоторые наши граждане видят же, что бьют. Это должна быть нулевая терпимость, гражданская позиция в данном случае», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Жаловались жители города и на состояние подземных переходов. В городе сегодня их 3, и все они нуждаются в ремонте. За них отвечают подрядные организации, которые занимаются текущим содержанием города. Они пообещали навести порядок в подземках в ближайшее время.

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