Ученик 2 класса разработал светоотражающий элемент в Костанае

Рисунок в виде енота школьник предлагает использовать для безопасности детей-пешеходов. Полицейские поддержали идею ученика Ерасыла Шәкібай и этот элемент будет рекомендован для использования на рюкзаках и верхней одежде учеников, сообщает polisia.kz

Сам второклассник учится в школе №17 города Костанай. Идея рисунка пришла к нему вместе с девизом: “Пешеход, засветись!”. Отец школьника Канат Шакибаев рассказал, что сын стал участником конференции по безопасности дорожного движения, которая проходила при поддержке сотрудников полиции в школе. Для этой конференции и был придуман данный фликер. Сам рисунок помогали разработать родители ученика.

– Изображение фликера выбрано не случайно. Дети любят животных, а водителям он будет виден издалека, – считает Шәкібай Ерасыл. В ДП Костанайской области отметили, что идея школьника поможет сделать дороги безопаснее. Это один из самый простых, но эффективных способов, с помощью которого пешеходы, а также другие участники дорожного движения, могут быть более заметными на дороге в темное время суток, а значит и более защищены. Презентация фликера прошла в школе и, главное, понравилась как одноклассникам Ерасыла Шәкібай, так ученикам, педагогам. В 17 школе данный элемент уже активно используется для учеников младших классов и среднего звена.

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