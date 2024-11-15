Учиться меньше, платить столько же: снизится ли стоимость трёхлетнего бакалавриата в Казахстане

Переход на трёхлетний бакалавриат не предполагает снижения платы за обучение. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос, передаёт Informburo.kz.
По его словам, стоимость зависит от количества академических кредитов, которые должен освоить студент. При сокращении срока обучения содержание и объём образовательной программы сохраняются, поэтому уменьшение затрат не предусмотрено.
За весь период обучения студентам необходимо освоить 240 академических кредитов, а по отдельным направлениям — не менее 300.
Какие программы можно сократить
Возможность перехода на трёхлетний формат зависит от специальности. Медицинские, ветеринарные, инженерно-технические и гуманитарные программы требуют особого подхода. Это касается также искусства, педагогики и естественных наук, где необходима последовательная теоретическая и практическая подготовка.
В отдельных вузах уже действует триместровая система. По такому формату обучаются более 16 тысяч студентов, в том числе по направлениям компьютерных наук, кибербезопасности, анализа больших данных, программной инженерии и искусственного интеллекта.
В перечень также входят цифровая юриспруденция, бизнес-анализ и маркетинг. Среди вузов, использующих этот формат, — Astana IT University, КазНУ имени аль-Фараби, Алматы Менеджмент Университет и ЕНУ имени Гумилёва.
Результаты оценят в 2027 году
Министерство науки и высшего образования планирует совместно с Минтруда, палатой «Атамекен» и отраслевыми бизнес-сообществами проанализировать условия трёхлетнего обучения.
При оценке учтут интенсивность программ, реальные расходы на подготовку специалистов, трудоустройство и доходы выпускников, удовлетворённость работодателей и результаты профессиональной сертификации.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что вузы могут самостоятельно определять и менять до 92 процентов содержания образовательных программ, включая продолжительность обучения.
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