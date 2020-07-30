Угрожает облить кислотой. Обращение учительницы из Костанайской области попало в Сеть

Молодая учительница из Костанайской области просит защиты, она говорит, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео с обращением учительницы появилось на странице фонда «НеМолчи» в Facebook. Женщина говорит, что подвергается постоянным нападкам со стороны бывшего супруга.

«Мне некуда идти, но здесь мне нет жизни. Он угрожает, что плеснет мне кислоту в лицо. Здесь, в поселке Карабалык, никто не слышит меня. Молю, помогите мне справиться с этим человеком. Ребенок напуган, психика сломана что у меня, что у него», — в отчаянии говорит женщина.

Опубликовано Dina Tansari Среда, 29 июля 2020 г.

По ее словам, конфликт с мужем тянется не первый год.

«С бывшим мужем я в разводе с 2016 года. Он избивал меня. Когда я обратилась в полицию, его тетя вызвала меня к себе домой, грозилась, что меня уволят и отберут квартиру, которую я получила по программе «С дипломом — в село». Его тетя — редактор газеты, и здесь никто не хочет связываться с ней. Я забрала свое заявление.

Все это время он не дает мне жить, следит за мной. Ходил в школу, писал заявления в опеку и в суд. Директор Карабалыкской средней школы сказала, что ей проблемы не нужны, и мне пришлось уволиться и искать работу в соседнем районе. Ездить с ребенком тяжело, у меня нет возможности купить там квартиру.

В этом году я хочу вернуться в обратно в Карабалык в другую школу, но очень боюсь, что он будет приходить и туда. Сегодня я отлучилась на пять минут. Он проследил, что я оставила шестилетнюю дочь дома, и вызвал опеку, полицию. Грозился отобрать у меня дочь. Родителей у меня нет, и он пользуется положением и авторитетом своей тети», — сказала она.

В Министерстве внутренних дел прокомментировали инцидент.

«Дело было зарегистрировано отделом полиции Карабалыкского района. По всем изложенным молодой женщиной фактам проводятся проверки, о результатах будет сообщено дополнительно.

Известно, что конфликт между бывшими супругами находится также в поле зрения органов опеки района.

Руководство Департамента полиции Костанайской области держит это обращение на контроле. За последние годы экс-супруги несколько раз подавали заявления друг на друга. В этой связи назначена проверка законности принятых по ним решений», — сказали в министерстве.

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