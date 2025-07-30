С июля Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана перешло на новый график работы – с 8:00 до 17:30. Такой режим уже действует в ряде регионов, включая Восточно-Казахстанскую область. О первых результатах нововведения рассказал заместитель председателя Комитета государственной инспекции труда Ерболат Абулхатин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«Для нашего комитета, как и для министерства в целом, переход сказался положительно. Мы добираемся на работу без пробок – в 7:30, улицы ещё пустые. После завершения рабочего дня в 17:30 остаётся время на личные дела и семью», – отметил он.

По словам Абулхатина, взаимодействие с другими госорганами не пострадало: несмотря на ранний старт, все совещания и мероприятия по-прежнему проходят в стандартное время – после 10:00. Он подчеркнул, что другие ведомства и акиматы также рассматривают возможность перехода на гибкий график.

«По такому времени жалоб не было, наоборот, с удовольствием уходят пораньше», – добавил он.

Отвечая на вопрос о возможных трудностях в связи с началом учебного года, Абулхатин заверил, что для родителей с детьми предусмотрены гибкие условия.

«Законодательством предусмотрен механизм. Родители, которым нужно отводить детей в школу или сад, могут сами устанавливать время начала работы, например, с 9:30 или к 10:00. Главное, соблюдать 8-часовой рабочий день», – пояснил он.

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