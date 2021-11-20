Умер актёр Валерий Гаркалин

Актер Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, передает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к представителю Гаркалина, дочери актера, а также в пресс-службу ГИТИСа.

Гаркалин попал в больницу с коронавирусом 5 октября. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75–85% поражения легких, сообщалTelegram-канал Baza. По словам его источников, Гаркалина подключили в аппарату искусственной вентиляции легких.

Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем вошел в состав труппы Московского театра имени Пушкина. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.