Умер актёр Валерий Гаркалин

Актер Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, передает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал он.
РБК обратился за комментарием к представителю Гаркалина, дочери актера, а также в пресс-службу ГИТИСа.
Гаркалин попал в больницу с коронавирусом 5 октября. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75–85% поражения легких, сообщалTelegram-канал Baza. По словам его источников, Гаркалина подключили в аппарату искусственной вентиляции легких.
Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем вошел в состав труппы Московского театра имени Пушкина. Звание народного артиста России он получил в 2008 году.
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