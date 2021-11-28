Умер певец и композитор Александр Градский

Накануне, 27 ноября, стало известно, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.

Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет.

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