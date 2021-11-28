USD 431.07
EUR 485.51
RUB 5.69
  1. Home
  2. Культура
  3. Умер певец и композитор Александр Градский

Умер певец и композитор Александр Градский

Vinkmag ad

Накануне, 27 ноября, стало известно, что Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.

Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

Певец и композитор, народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как сегодня используется техника, закупленная для дистанционки?
Следующая новость

Ученые предупредили — Землю накрыла аномально долгая магнитная буря