Умер Жан-Поль Бельмондо

Об этом сообщил в понедельник Agence France-Presse адвокат актера Мишель Годест.

«Он испытывал сильную усталость в последние месяцы. Он ушел спокойно», — сказал он.

Адвокат уточнил, что актер умер в своем доме в Париже.

Бельмондо за свою актерскую карьеру, начавшуюся в 1957 году, сыграл более 100 ролей в кинофильмах и на сцене французских театров. Известен он стал после выхода на экраны в 1960 году ленты Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (À bout de souffle), ставшей своего рода манифестом «новой волны» французского кинематографа. Затем Бельмондо сыграл с Софи Лорен в фильме Витторио Де Сика «Чочара» (La ciociara), удостоенном премии «Оскар».

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