Умерла актриса Зинаида Кириенко

Умерла советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, ей было 88 лет, сообщают российские СМИ, передает informburo.kz

Известно, что несколько дней назад актрису госпитализировали в тяжёлом состоянии, в больнице диагностировали коронавирус.

Зинаида Кириенко. Она сыграла в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Казаки». Известность получила после исполнения роли Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».

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