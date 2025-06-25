Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в 20‑м квартале Бетагашского лесничества Наурзумского природного заповедника произошло возгорание.
На место выехали силы и средства НГПЗ и ДЧС Костанайской области. Прибывшие подразделения установили, что огнём были охвачены стволы поваленных деревьев, валежник и напочвенный покров.
Пожар ликвидирован. Его общая площадь составила около 200 квадратных метров, сам лес не пострадал.
Специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС в ходе проверки места происшествия обнаружили признаки, которые могут свидетельствовать об умышленном характере возникновения огня. Все собранные материалы переданы в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«Слаженные действия позволили не допустить распространения огня и сохранить природный фонд одного из важнейших заповедников региона», — отметили в пресс-службе ведомства.
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