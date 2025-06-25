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Умышленный поджог. Пожар случился в заповеднике Костанайской области

— Сегодня, 11:47
Изображение для новости: Умышленный поджог. Пожар случился в заповеднике Костанайской области

pixabay.com

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в 20‑м квартале Бетагашского лесничества Наурзумского природного заповедника произошло возгорание.

На место выехали силы и средства НГПЗ и ДЧС Костанайской области. Прибывшие подразделения установили, что огнём были охвачены стволы поваленных деревьев, валежник и напочвенный покров.

Пожар ликвидирован. Его общая площадь составила около 200 квадратных метров, сам лес не пострадал.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС в ходе проверки места происшествия обнаружили признаки, которые могут свидетельствовать об умышленном характере возникновения огня. Все собранные материалы переданы в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Слаженные действия позволили не допустить распространения огня и сохранить природный фонд одного из важнейших заповедников региона», — отметили в пресс-службе ведомства.



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