Уникальная выставка ковров ручной работы представили в Костанае

Коллекцию удивительных ковров ручной работы прошлого века можно увидеть в областной картинной галерее. Выставка приехала к нам из города Нур-Султан. Здесь представлены работы не только казахстанских мастериц, а также мастериц из соседней Монголии. Выставка началась сегодня и продлится еще две недели, передает alau.kz

На выставке в областной картинной галерее представлены ковры исключительно ручной работы — традиционные с рисунками классических растительных мотивов, геометрических орнаментов и фигур, до современных с разнообразной цветовой гаммой.

«Это частная коллекция, у нас показывается впервые в картинной галерее в отделе изобразительного искусства областного историко — краеведческого музея. И представлены здесь изделия — это тускиизы — настенные ковры , которые были одними из украшаемых мест в юрте , ну и конечно ковры — ворсовые и безворсовые, которые несли в себе не только украшательскую — эстетическую функцию , ну и утепляли» , — отмечает заведующая отделом изобразительного искусства областной картинной галереи Сая Калинова.

Коллекция приехала к нам из города Нур-Султан и принадлежит она художнику — дизайнеру Анаре Сейтжан. На выставке представлена только часть большой коллекции. Тускиизы, несколько образцов ворсового и безворсового ковроткачества — это работы мастериц из разных уголков Казахстана, а также оралманов из Монголии.

Представленные ковровые изделия на выставке датируются в основном 1960-1970 годами. Изготовление этих ковров сохранило свои традиционные формы, назначения и технические приемы. Увидеть уникальную выставку все желающие могут в областной картинной галерее, каждый день кроме понедельника. Вход на выставку свободный

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