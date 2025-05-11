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Упавшую в глубокий колодец собаку спасли сотрудники МЧС в Костанае

— Сегодня, 09:05
Изображение для новости: Упавшую в глубокий колодец собаку спасли сотрудники МЧС в Костанае

В дачном обществе «Юбилейный» Костаная бездомная собака упала в колодец с водой и не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Лай собаки услышал прохожий и позвонил в 112.

Спасатели спустились в яму по лестнице и подняли животное на поверхность. Четвероногий не пострадал.



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