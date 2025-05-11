В Казахстане вступили в силу изменения, касающиеся ответственности авиаперевозчиков за овербукинг - отказ в посадке...
В дачном обществе «Юбилейный» Костаная бездомная собака упала в колодец с водой и не могла самостоятельно выбраться. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
Лай собаки услышал прохожий и позвонил в 112.
Спасатели спустились в яму по лестнице и подняли животное на поверхность. Четвероногий не пострадал.
На севере, востоке, западе Костанайской области 11 мая ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на...
Мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Обещают перевод, но в...
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