Ушла из дома и пропала: в Костанае нашли несовершеннолетнюю

В Костанае разыскивают Ангелину Сергеевну Пфейфер 2010 года рождения. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «ДОС».
Согласно ориентировке, 8 октября 2026 года девушка ушла с адреса: улица Леонида Беды, 327/2, в неизвестном направлении. Её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, чёрные волосы. На брови есть шрам.
Ангелина была одета в чёрную футболку, чёрные брюки, чёрную кофту и бежево-серые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: +7 707 252 15 00 или +7 705 300 15 00.
Позже поступила информация об обнаружении девушки. Волонтеры сообщили «Найдена. Жива».
Жаңалықтар - 08.10.26
Выпуск ТВ-новостей - 08.10.26
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