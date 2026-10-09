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Ушла из дома и пропала: в Костанае нашли несовершеннолетнюю

— Сегодня, 11:25
Изображение для новости: Ушла из дома и пропала: в Костанае нашли несовершеннолетнюю

Фото взято с сайта zhaikpress.kz


В Костанае разыскивают Ангелину Сергеевну Пфейфер 2010 года рождения. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «ДОС».

Согласно ориентировке, 8 октября 2026 года девушка ушла с адреса: улица Леонида Беды, 327/2, в неизвестном направлении. Её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 169 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, чёрные волосы. На брови есть шрам.

Ангелина была одета в чёрную футболку, чёрные брюки, чёрную кофту и бежево-серые кроссовки.

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Всех, кто располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить по телефонам: +7 707 252 15 00 или +7 705 300 15 00.

Позже поступила информация об обнаружении девушки. Волонтеры сообщили «Найдена. Жива».



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