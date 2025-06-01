В Казахстане усилят контроль за мобильными переводами между физлицами, чтобы выявлять скрытые доходы от предпринимательской деятельности. Под подозрение могут попасть те, кто получает переводы от 100 и более разных лиц в течение трех месяцев подряд. Банки обязаны передавать информацию о таких переводах в органы госдоходов.

Мобильные переводы, которые обычно использовали казахстанцы для личных целей, активно стали применять и предприниматели, чтобы получать оплату за товар, работы и услуги. Именно поэтому налоговые органы решили вывести из тени так называемый «серый» заработок.

«Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Согласно приказа министра финансов Республики Казахстан на 29.03.2022 года №323 критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности», — рассказал заместитель руководителя управления госдоходов по городу Костанай Сергей Копп.

Проверка проходит раз в год по итогам прошлого. Таким образом, в начале 2026 года начнется проверка за 2025-ый, и по ее результатам людям с подозрительной историей дохода налоговики будут высылать уведомления. А что касается, например, денежных сборов на благотворительность или средств родителями школьников на праздники, то тут специалисты рекомендуют цель перевода подписывать.

«У банков такая возможность есть, они предоставляют этот сервис, что каждый перевод можно подписать для чего, куда он предназначен. Но желательно для удобства и потом дальнейшего объяснения, куда был назначен перевод, желательно, конечно, лучше подписывать такие переводы. Это, прежде всего, для удобства самих граждан», — отметил заместитель руководителя управления госдоходов по Костанаю Сергей Копп.

Если человек по какому-то событию получает определенную сумму в качестве подарка, то тут можно все легко объяснить, ведь поздравления в основном идут от родственников или друзей, рассуждает Сергей Копп. Такие моменты, говорит специалист, всегда можно объяснить, если человеку пришло уведомление по факту проверки.

«Сначала будет выставлено уведомление, конечно, не проверка сразу. Человек если, допустим, пояснение даст, все объяснит, разъяснит, письменно это все, естественно, делается, то тогда проверки не будет. В случае, если он, допустим, не согласен, или какие-то определенные моменты бывают, тогда уже будем проверку проводить», — отметил Копп.

Данные будут предоставляться со всех банков. Проверкой занимаются определенные специалисты, которые закреплены за этим направлением. Банки присылают информацию по данным, налоговики их анализируют, и только после этого, в случае необходимости, проводят проверку. Как пояснила специалист городского управления госдоходов Жанна Турганова, физическое лицо попадает под проверку только, если его ситуация соответствует критерию приказа, т.е. если у него имеются денежные поступления в течение каждого из трех последовательных месяцев от 100 и более разных людей. И этот счет должен быть не предназначен для предпринимательской деятельности.

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