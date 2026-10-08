В Аркалыке 35 работникам образования выплатили более 5 млн тенге после проверки прокуратуры

Прокуратура Аркалыка выявила системные нарушения трудовых прав работников, достигших пенсионного возраста, в организациях образования города. Им не выплачивали компенсации, предусмотренные коллективными договорами. Кроме того, прекращение трудовых отношений с ними оформляли ненадлежащим образом.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования произведены компенсационные выплаты 35 работникам сферы образования на общую сумму более 5 миллионов теңге, тем самым восстановлены нарушенные трудовые права граждан. Кроме того, к предусмотренной законом ответственности привлечены 11 руководителей подведомственных организаций образования города Аркалыка», — сообщил заместитель прокурора Аркалыка Нұртас Халық.
Также надзорное ведомство проверило соблюдение бюджетного законодательства в Торгайском гуманитарном колледже имени Кульжановой и Аркалыкском политехническом колледже. Выявлены факты нецелевого использования средств, выделенных на государственный образовательный заказ.
«Установлено, что отдельные студенты, обучаясь на очной форме обучения на основании государственного гранта, одновременно осуществляли трудовую деятельность в других регионах страны, что является нарушением условий финансирования. В результате принятых мер прокурорского реагирования в государственный бюджет возвращено 3 млн тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 виновных должностных лиц», — рассказал Нұртас Халық.
Прокуратура продолжит контролировать использование бюджетных средств и соблюдение трудового законодательства. Особое внимание уделят своевременной и полной выплате положенных компенсаций работникам.
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