В Аркалыке 35 работникам образования выплатили более 5 млн тенге после проверки прокуратуры





Прокуратура Аркалыка выявила системные нарушения трудовых прав работников, достигших пенсионного возраста, в организациях образования города. Им не выплачивали компенсации, предусмотренные коллективными договорами. Кроме того, прекращение трудовых отношений с ними оформляли ненадлежащим образом.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования произведены компенсационные выплаты 35 работникам сферы образования на общую сумму более 5 миллионов теңге, тем самым восстановлены нарушенные трудовые права граждан. Кроме того, к предусмотренной законом ответственности привлечены 11 руководителей подведомственных организаций образования города Аркалыка», — сообщил заместитель прокурора Аркалыка Нұртас Халық.

Также надзорное ведомство проверило соблюдение бюджетного законодательства в Торгайском гуманитарном колледже имени Кульжановой и Аркалыкском политехническом колледже. Выявлены факты нецелевого использования средств, выделенных на государственный образовательный заказ.

«Установлено, что отдельные студенты, обучаясь на очной форме обучения на основании государственного гранта, одновременно осуществляли трудовую деятельность в других регионах страны, что является нарушением условий финансирования. В результате принятых мер прокурорского реагирования в государственный бюджет возвращено 3 млн тенге, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 виновных должностных лиц», — рассказал Нұртас Халық.

Прокуратура продолжит контролировать использование бюджетных средств и соблюдение трудового законодательства. Особое внимание уделят своевременной и полной выплате положенных компенсаций работникам.

В Костанае готовят ремонт десятков участков дорог: какие улицы в приоритете В Костанае подготовили техническую документацию на средний ремонт 35 участков дорог общей протяжённостью 18,6 километра....

Три варианта для пенсионных денег: в Казахстане готовят новые правила Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект правил формирования инвестиционных портфелей пенсионных активов,...