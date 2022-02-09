В Иране муж обезглавил на площади жену и прогулялся с ее головой по улице

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В иранском городе Ахвазе мужчина обезглавил на площади 17-летнюю жену, а затем прогулялся с ее головой по улицам, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Iran International.
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Чудовищное преступление произошло в субботу, 5 февраля. По данным издания, девушку по имени Мона Хейдари привезли из Турции, куда она сбежала от супруга. Отец Моны помог мужу вернуть беглянку в деревню.
Служба надзора за СМИ Ирана запретила деятельность информационного агентства Rokna, которое первым опубликовало видео, на котором убийца несет голову своей жены.
Правозащитники считают, что это типичное убийство чести, которое практикуется в Иране за навлечение на семью позора. Например, согласно статье 630 конституции страны муж вправе убить жену, если он стал свидетелем «прелюбодеяния по взаимному согласию».
По данным женской правозащитной неправительственной организации в Ахвазе, за последние два года около 60 женщин стали жертвами убийств в защиту чести, в том числе в возрасте 10-15 лет. Ни один из виновных не был привлечен к ответственности, так как большинство семей даже не подавали в суд.
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