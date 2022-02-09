В Иране муж обезглавил на площади жену и прогулялся с ее головой по улице

В иранском городе Ахвазе мужчина обезглавил на площади 17-летнюю жену, а затем прогулялся с ее головой по улицам, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Iran International.

Чудовищное преступление произошло в субботу, 5 февраля. По данным издания, девушку по имени Мона Хейдари привезли из Турции, куда она сбежала от супруга. Отец Моны помог мужу вернуть беглянку в деревню.

После этого муж и его брат решили убить девушку, бросившую тень на семью. Они обезглавили девушку на площади, и спустя несколько часов оба были задержаны.

Служба надзора за СМИ Ирана запретила деятельность информационного агентства Rokna, которое первым опубликовало видео, на котором убийца несет голову своей жены.

Правозащитники считают, что это типичное убийство чести, которое практикуется в Иране за навлечение на семью позора. Например, согласно статье 630 конституции страны муж вправе убить жену, если он стал свидетелем «прелюбодеяния по взаимному согласию».

По данным женской правозащитной неправительственной организации в Ахвазе, за последние два года около 60 женщин стали жертвами убийств в защиту чести, в том числе в возрасте 10-15 лет. Ни один из виновных не был привлечен к ответственности, так как большинство семей даже не подавали в суд.

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