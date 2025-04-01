Прием документов в первый класс продлится с 1 апреля по 31 августа 2025 года. Ожидается, что новом учебном году за школьные парты сядут более 370 тысяч казахстанских первоклашек. По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, согласно Закону РК «Об образовании» в первый класс поступают дети с 6 лет по заявлению родителей.

Документы можно подать посредством приложения eGov mobile и портала электронного правительства, а также в бумажном формате — непосредственно в школах. Для этого всех школах организованы приемные комиссии.

Как сообщает АО НИТ МЦРИАП РК, в этом году получение услуги по приему документов для зачисления в первый класс на портале eGov значительно упростилось. Родителям больше не нужно прикреплять медицинские справки вручную – данные из «Паспорта здоровья ребенка» и «Карты профилактических прививок» загружаются автоматически. В случае отсутствия медицинских справок есть возможность прикрепить скан-копии документов самостоятельно. Также появились функции просмотра статуса заявки, опция отзыва заявления в один клик. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий день после отправки запроса.

Напомним, костанайцы сегодня столкнулись с проблемой подачи документов через eGov.

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