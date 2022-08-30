В каком случае школьники могут не носить форму — ответ Минпросвещения

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Вице-министра просвещения Шолпан Каринову спросили, как быть родителям, которые не успели приобрести детям школьную форму из-за традиционного ажиотажа.
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Речь об этом шла на брифинге в СЦК, передает Экспресс К. Задавая вопрос, журналист отметил, что многие родители не могут приобрести форму, потому как отечественные производители не справляются со спросом. Еще одна причина — банальная нехватка денег.
Если родители не смогли приобрести форму, то школьник имеет право ходить в школу в чистой опрятной одежде. Такого ребенка должны пустить в школу, — ответила Каринова.
При этом она подчеркнула, что также никто не запрещает школьникам носить прошлогодний костюм, если он сохранился в нормальном состоянии.
Также Каринова отметила, что обязательного требования о том, что школьная форма должна быть именно синего цвета, нет. Цвет, по словам вице-министра, выбирает организация образования совместно с родителями.
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