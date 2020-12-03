Собрать по крупицам историю родного края. В Камыстинском районе открылся краеведческий музей. Пока экспонатов в нём не много, но к его созданию подключились многие местные жители. Кто-то принёс старинную маслобойку, кто-то книги, есть даже фильмоскоп и грампластинки с проигрывателем.

«В этом году нашему району исполнилось 65 лет. Создание музейной комнаты — это одно из ключевых мероприятий плана, плана по чествованию празднования данной юбилейной даты. На сегодняшний день в районе имеется несколько музеев, но вот именно в районном центре музея вот такого нет»,- говорит заведующий Камыстинским районным музеем Ермурат Бекмухамедов.

В честь открытия краеведческого музея аким Камыстинского района подарил сотрудникам фотоаппарат, который пригодится для фиксации экспонатов. Многие из них, конечно, фиксировались в газетах и на фотографиях, но музей — это совершенно другой уровень исследования и сохранности предметов. В доме культуры села Камысты выделили помещение для музея, где все пришлось делать буквально с нуля.

«Через районную газету, через социальные сети мы обратились к населению района оказать содействие в сборе экспонатов. Экспонаты собираются годами, десятилетиями. Бюджет выделил необходимые средства для приобретение мебели, и параллельно шла работа по сбору экспонатов»,- сообщил Ермурат Бекмухамедов.

На данный момент в музее еще скромное количество экспонатов, но все же за короткий срок удалось кое-что собрать.

«Отрадно отметить, что первыми откликнулись, первыми предоставили экспонаты для будущего музея представители районного совета ветеранов. Они подарили картину ручной работы и книги, отражающие историю Камыстинского района Костанайской области. Обращаясь к местным жителям, к жителям района, нам все таки удалось собрать ряд экспонатов. Вот здесь маслобойка, с которой делался кумыс, самовар, а вот здесь аскабак — блюдо национальное, для куурдака, для бешбармака исчисляется возрастом более 100 лет»,- рассказал Ермурат Бекмухамедов.

Также среди экспонатов нового музея есть аккордеон. Как рассказывает заведующий хранилищем, именно под эту гармонику звучали песни еще целинных лет.

«Вот таким образом, по крупицам мы начали создавать музейный фонд нашего заведения. Я надеюсь, что с годами, со временем он расширится. Мы ведем переговоры с населением, с краеведческими музеями нашего края, которые откликнулись на наше обращение и кое-какие экспонаты они готовы передать нам»,- сказал Ермурат Бекмухамедов.

Ермурат Бекмухамедов уверен, что со временем музей будет только расширяться и пользоваться интересом у местных жителей.

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