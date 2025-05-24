В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность в отношении лиц, продающих криптовалюту без лицензии. Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов, передает LS.

Данная норма предложена в рамках комплекса законодательных поправок, направленных на системное регулирование оборота цифровых активов.

«Вводится и уголовная, и административная ответственность. Административная – на покупателей, которые купили вне зоны лицензированных площадок, и уголовная – на продавцов, которые оказывают услуги, не получив лицензии», – подчеркнул он.

Зампредседателя Нацбанка отметил, что, согласно оценкам международных сообществ, на сегодня только 5% оборота криптовалют приходится на МФЦА, тогда как на теневой рынок – 95% (около $15 млрд).

Также в надзорном ведомстве прокомментировали предложение депутата Олжаса Куспекова создать при Нацбанке государственный цифровой резерв для хранения изъятых криптоактивов.

Б. Шолпанкулов напомнил, что по закону криптоактивы приравнены к имуществу.

«Все, что изымается, это и есть доход бюджета. Соответственно, есть министерство финансов, и в его структуре есть комитет госимущества, который должен получать изъятые средства, продавать и в доход бюджета зачислять. Госимущество оценивается, проводятся аукционы и потом зачисляют в доход государства, поэтому я не думаю, что нужно создавать отдельный фонд, особенно при Нацбанке», – считает он

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