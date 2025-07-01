В Казахстане начали посещать семьи из категорий А и В: что объяснили в соцзащите





В Туркестанской области специалисты посещают жителей, отнесённых к категориям А и В в Цифровой карте семьи. В управлении координации занятости и социальных программ пояснили, что выезды проводят для объективной оценки условий жизни семей, передает informburo.kz

Поводом для разъяснений стало видео многодетной матери, опубликованное в соцсетях. Женщина рассказала, что к ней пришли неизвестные и предложили отказаться от пособия из-за наличия дома и автомобиля, приобретённого в кредит.

По её словам, посетители не представились и вели видеосъёмку. При этом, как утверждала автор ролика, они не учли расходы на детей, кредитные обязательства и нахождение в декретном отпуске.

В профильном управлении сообщили, что посещения проходят в рамках реформы системы назначения социальных выплат. Специалисты знакомятся с условиями проживания семей категорий А и В, а с получателями SMS-уведомлений проводят индивидуальную разъяснительную работу.

В ведомстве заявили, что автор видео неверно поняла предоставленную информацию. Позднее женщина удалила публикацию. Специалисты повторно связались с ней и, по данным управления, ответили на все возникшие вопросы.

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