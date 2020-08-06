В Казахстане появился новый праздник

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В Казахстане утвердили новый праздник — День Абая, передает Tengrinews.kz
Правительство утвердило дополнение в закон «О праздниках в Республике Казахстан».
«Внести в постановление правительства № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат» следующее дополнение:
перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. День Абая – 10 августа», — говорится в документе.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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