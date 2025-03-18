На брифинге СЦК о новшествах напомнил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Минторговли Серик Кусаинов. А именно, он напомнил, что 13 марта вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее за нарушения в сфере прав потребителей было предупреждение. Теперь будут штрафовать.

«Ранее за нарушения в сфере прав потребителей у нас было предупреждение. Это являлось официальной санкцией согласно КоАП. После того, как депутаты инициировали поправки в этой части, то с 13 марта за нарушение прав потребителей будет взыскиваться штраф. Там есть градация. На субъекты малого бизнеса будет 15 МРП или 58 980 тенге штраф, на средний бизнес — 20 МРП или 78 640 тенге, на крупный — 25 МРП или 98 300 тенге. Поэтому, это уже является существенным усилением. То есть принцип неотвратимости наказания начинает действовать за нарушение прав потребителей. Кроме того, также до 13 марта за заведомо ложную рекламу, за введение в заблуждение потребителей, у нас это было под ведомство органов госдоходов, статистика рассмотрения дел по статье Коап была очень низкая, практически эти статьи не рассматривали органами госдоходов. По факту это было на бумаге. Теперь с 13 марта передано в под ведомство Комитета защиты прав потребителей. Кроме того, за обмен, обвес, обсчет обмер потребителей, также до 13 марта это было под ведомством органов внутренних дел, теперь мы будем рассматривать параллельно с органами внутренних дел», — рассказал Серик Кусаинов.

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