К Всемирной неделе грудного вскармливания, ежегодно отмечаемой в первую неделю августа, в Казахстане дан старт проекту по созданию сети больниц дружелюбного отношения к ребенку.

Сегодня в Медицинском университете Астана (МУА) на Республиканском совещании был презентован проект МЗ РК/ЕФСР/ВОЗ «Охрана, поддержка и поощрение грудного вскармливания в больнице доброжелательного отношения к ребенку» с участием министра здравоохранения, специалистов из управлений здравоохранения регионов, главных внештатных педиатров и другие специалистов.

Мероприятие организовано Страновым офисом ВОЗ при поддержке Министерства здравоохранения, Евразийского фонда стабилизации и развития и Университета МУА.

«Мы хотим, чтобы каждое медицинское учреждение стало пространством заботы, поддержки и доверия для матери и ребенка. Это не просто задача системы здравоохранения – это наша общая обязанность перед будущим страны», — подчеркнула глава ведомства РК Акмарал Альназарова на республиканском совещании.

В Казахстане Министерство здравоохранения РК при поддержке Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и ВОЗ в рамках проекта по созданию сети Больниц доброжелательного отношения к ребенку с проведут обучение более 400 медицинских работников организаций первичной медико-санитарной помощи и перинатальных центров в регионах страны для продвижения грудного вскармливания как важнейшего условия крепкого здоровья на протяжении всей жизни.

В нашей стране уделяется большое внимание поддержке грудного вскармливания.

Согласно официальным данным, в настоящее время 71% детей в возрасте от 0 до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании, а около 400 тысяч детей в возрасте до двух лет продолжают получать грудное молоко в сочетании с прикормами.

Цель – довести охват исключительно грудным вскармливанием до 85%.

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