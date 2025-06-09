С начала текущего года в Казахстане зарегистрировано 17 случаев клещевого энцефалита, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Северо-Казахстанской области – 6 случаев, в том числе на территориях, ранее не считавшихся эндемичными.

Это свидетельствует о расширении ареала распространения иксодовых клещей, что связано с изменением климата и ранним наступлением жары.

Также в Акмолинской области пострадали 4 человека, в Восточно-Казахстанской – 3, Алматинской – 2 человека, в Павлодарской области и в г.Алматы зарегистрировано по 1 случаю заражения.

За первые полгода к врачам после укуса клещей обратились 8 840 человек, из них 3 444 – дети до 14 лет. 88% пострадавших (7 736 чел.) получили экстренную профилактику иммуноглобулином. Оставшиеся 12% не получили препарат по ряду причин: нахождение вне эндемичной зоны, позднее обращение, самоотвод, вакцинация в анамнезе и др.

Санэпидслужбы провели весенний тур противоклещевой обработки. Созданы санитарные защитные зоны вокруг 279 неблагополучных (эндемичных по ККГЛ) населенных пунктов.

Рекомендации для населения:

Во время пребывания в природной среде, особенно в эндемичных по клещевому энцефалиту и ККГЛ районах:

● используйте репелленты для обработки открытых участков тела и одежды;

● надевайте закрытую одежду: рубашки с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, голову закрывайте косынкой или капюшоном;

● регулярно осматривайте одежду и тело;

● при обнаружении клеща незамедлительно обратитесь в медицинскую организацию;

● при самостоятельном удалении соблюдайте осторожность: не тяните клеща резко, при отрыве хоботка – удалите его как занозу, место укуса обработайте йодом, тщательно вымойте руки.

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