В Казахстане в условия выдачи займов по ипотечной программе «7-20-25» вносятся изменения, передает корреспондент агентства «КазТАГ».

«Национальный Банк Казахстана сообщает о внесении изменений в Постановление «Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25». Изменения вводятся постановлением правления Национального Банка № 65 от 30 октября 2024 года», — говорится на сайте Нацбанка.

Постановление предусматривает:

установление годового объема финансирования программы в 2025 году до Т100 млрд;

введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7-20-25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;

по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7-20-25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания; введение c 1 января 2025 года требования об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории РК, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством.

Отмечается, что параметры ипотечных жилищных займов остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.).

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