За счет пересмотра подходов к финансированию посевная кампания-2025 в Казахстане завершена в срок. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По поручению Главы государства Правительством пересмотрен механизм финансирования аграриев. Начиная с текущего года, льготные кредиты для фермеров стали доступны с декабря 2024-го года, а не в момент посевной в марте, как было ранее. Это сделано для того, чтобы они могли заранее закупать необходимые ресурсы.

Благодаря мерам господдержки, слаженной работе аграриев и местных исполнительных органов посевная проведена и завершена в оптимальные агротехнические сроки. Такой подход позволил досрочно выполнить основные полевые работы, увеличить площади под стратегически важные культуры и обеспечить эффективное обновление материально-технической базы. Тем самым создан прочный фундамент для успешного урожая и дальнейшего развития сельского хозяйства. 🌾Посевная кампания 2025 года в Казахстане проходила в условиях изменения подходов к земледелию, с акцентом на диверсификацию сельскохозяйственного производства и снижение зависимости от монокультур. По данным на 6 июня, засеяно 23,7 млн гектаров – 100 % от запланированного объема.

Особое внимание было уделено перераспределению посевных площадей в пользу более рентабельных и устойчивых культур. Это позволило не только адаптировать сельское хозяйство к климатическим вызовам, но и учесть рыночные тренды, следуя научно обоснованным нормам севооборота. В результате были увеличены площади под востребованные культуры:

масличные – 3,4 млн га (на 0,5 млн га больше, чем в прошлом году);

кормовые – 3,3 млн га (плюс 114 тыс. га);

кукуруза на зерно – 167,5 тыс. га;

овощебахчевые – 222,3 тыс. га.

Также наблюдается рост по социально значимым культурам: картофель занимает 83,4 тыс. га – на 11,3 тыс. га больше по сравнению с прошлым сезоном. В то же время продолжается сокращение площадей под ресурсоемкие культуры, подверженные ценовым колебаниям, такие как пшеница, рис и хлопчатник. Например, площадь под пшеницу составила 13 млн га – на 187 тыс. га меньше, чем в прошлом году.

Активную работу по диверсификации посевных площадей проводят аграрии Костанайской области. В этом году в регионе было запланировано засеять свыше 5 млн га. При этом значительно увеличилась доля масличных и социально-значимых культур, а также кормовых растений.

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