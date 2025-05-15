В Мажилисе министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ответил на волнующий многих вопрос: будет ли в Казахстане введён лимит на потребление питьевой воды, как обсуждается в России, передает Finratings.kz.
Журналисты уточнили, рассматривает ли ведомство возможность ограничить объёмы подачи воды до уровня 5 литров в день на человека.
Ответ министра оказался однозначным: введение лимита не планируется, и в приоритете — обеспечение населения качественной питьевой водой.
«Всего в Казахстане в течение года образуется около 100 млрд кубометров воды. Из них только 1 млрд кубометров используется на питьевое водоснабжение. Поэтому в новом Водном кодексе обеспечение питьевой водой – это первый приоритет», — отметил Нуржигитов.
Он добавил, что даже в случае дефицита ресурса, вода будет направляться в первую очередь на нужды населения.
Платишь больше — расходуешь больше: как работает тарифная шкала
Вместо жёстких ограничений в Казахстане уже с прошлого года действует система дифференцированных тарифов на воду, стимулирующая граждан к экономии.
Министр напомнил, что потребители делятся на четыре группы в зависимости от объёма потребления:
- До 3 кубов в месяц — базовый тариф (почти 50% населения);
- От 3 до 5 кубов — тариф выше на 20% (10–20% потребителей);
- От 5 до 10 кубов — тариф выше на 50%;
- Более 10 кубов — оплата удваивается.
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