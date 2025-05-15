Журналисты уточнили, рассматривает ли ведомство возможность ограничить объёмы подачи воды до уровня 5 литров в день на человека.

Ответ министра оказался однозначным: введение лимита не планируется, и в приоритете — обеспечение населения качественной питьевой водой.

«Всего в Казахстане в течение года образуется около 100 млрд кубометров воды. Из них только 1 млрд кубометров используется на питьевое водоснабжение. Поэтому в новом Водном кодексе обеспечение питьевой водой – это первый приоритет», — отметил Нуржигитов.

Он добавил, что даже в случае дефицита ресурса, вода будет направляться в первую очередь на нужды населения.

Платишь больше — расходуешь больше: как работает тарифная шкала

Вместо жёстких ограничений в Казахстане уже с прошлого года действует система дифференцированных тарифов на воду, стимулирующая граждан к экономии.

Министр напомнил, что потребители делятся на четыре группы в зависимости от объёма потребления:

До 3 кубов в месяц — базовый тариф (почти 50% населения);

— базовый тариф (почти 50% населения); От 3 до 5 кубов — тариф выше на 20% (10–20% потребителей);

— тариф выше на 20% (10–20% потребителей); От 5 до 10 кубов — тариф выше на 50%;

— тариф выше на 50%; Более 10 кубов — оплата удваивается.

Те, кто не установил счётчики, также автоматически попадают в последнюю категорию.