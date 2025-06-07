В Казахстане в ближайшее время запустят два завода по производству авто и запчастей к ним, передает LS.

Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал подробности.

«В этом году планируется запуск двух заводов. Один из них будет производить автомобили китайских брендов. Он планируется к запуску уже в ближайшее время и рассчитан на производственную мощность более 100 тыс. машин. Там будут изготавливать авто и сразу предусмотрена локализация запчастей, то есть у каждого производителя взяты на себя такие обязательства», – сообщил он.

После этого вице-министр напомнил, что в прошлом году было запущено производство некоторых элементов. Теперь в планах изготовление пластиковых деталей, сидений, мультимедиа.

Он также прокомментировал жалобы населения на то, что некоторые автомобили не подходят для езды по местным дорогам.

«Это зависит от того, как импортировали эти машины. Если их ввезли перекупщики, то они могут не подходить. У нас есть национальное законодательство, где предусмотрены требования техрегламента, которым должны соответствовать автомобили. И те машины, которые производятся в Казахстане, отвечают всем условиям», – пояснил он.

О. Сапарбеков разъяснил и вопросы о стоимости авто.

«Техрегламенты Казахстана и Китая значительно разнятся. У нас более жесткие требования к стали, металлу, двигателю и безопасности. У КНР немного по-другому. Это все влияет в том числе на себестоимость. Частники привозят автомобиль из Китая дешевле и сравнивают здесь. Я бы не сказал, что мы проигрываем по цене. По некоторым автомобилям, товарным позициям есть моменты, что мы выигрываем», – отметил он.

Его также спросили о завозе дешевых машин из Китая под видом подержанных.

«Мы о данных схемах узнаем из соцсетей. Буквально сегодня я видел пост одного эксперта, который рассказал о покупке китайского авто с перебитым VIN-кодом. И здесь как раз стоит вопрос несоответствия нашему техрегламенту. Привести данные о масштабах таких случаев я не могу. Но скажу, что любая машина, которая не соответствует техрегламенту, безопасности, создает риски потери денег, то есть, возможно, человек купил не тот автомобиль, который нужно было», – резюмировал вице-министр.

О прописке казахстанцев на даче В Казахстане разрешена прописка в садоводческих товариществах, но при определённых условиях. Рассказываем, в каких случаях...

Чего ждать от погоды костанайцам 7 июня На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем на юге области сильный дождь,...