В Костанае автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом: водитель погиб

Полиция начала досудебное расследование после ДТП с участием Volkswagen Passat и маршрутного автобуса.
По данным полиции, 25 октября около 21:10 водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. На перекрёстке проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Алтынсарина он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом.
Водитель Volkswagen Passat погиб, пассажира госпитализировали. В автобусе находились 55 человек. Двоим помощь оказали на месте.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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