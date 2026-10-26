В Костанае автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом: водитель погиб





Полиция начала досудебное расследование после ДТП с участием Volkswagen Passat и маршрутного автобуса.

По данным полиции, 25 октября около 21:10 водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. На перекрёстке проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Алтынсарина он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

Водитель Volkswagen Passat погиб, пассажира госпитализировали. В автобусе находились 55 человек. Двоим помощь оказали на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сбавить скорость перед камерой не поможет: контроль на трассах Казахстана расширят До конца 2026 года число участков платных дорог с контролем средней скорости в Казахстане увеличится...

По 10–15 миллиардов тенге: в Костанае планируют построить четыре подстанции До 2030 года в Костанае должны появиться четыре новые электрические подстанции. Строительство каждой предварительно оценивается...