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В Костанае автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом: водитель погиб

— 26.10.2026 00:11
Изображение для новости: В Костанае автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом: водитель погиб

Кадр из видео


Полиция начала досудебное расследование после ДТП с участием Volkswagen Passat и маршрутного автобуса.

По данным полиции, 25 октября около 21:10 водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. На перекрёстке проспекта Нурсултана Назарбаева и улицы Алтынсарина он проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом.

Водитель Volkswagen Passat погиб, пассажира госпитализировали. В автобусе находились 55 человек. Двоим помощь оказали на месте.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.





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