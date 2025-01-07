За незаконное хранение в целях сбыта особо крупной партии наркотических средств ему грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области, в ходе оперативно розыскных мероприятий с привлечением розыскной собаки, установили и задержали 38-летнего мужчину, хранившего в мебельном цехе вещества зеленого цвета.

Здесь же он, будучи индивидуальным предпринимателем, занимался производством мебели на заказ. Экспертиза показала, что изъятое — это 600 грамм гашиша и почти 500 грамм марихуаны. Стоит отметить, что такое количество относится к особо крупному размеру, что намного отягощает уголовную ответственность.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование.

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