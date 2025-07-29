28 июля в вечернее время в городе Костанай сотрудники патрульной полиции обратили внимание на автомобиль марки Mercedes-Benz, двигавшийся с превышением установленной скорости, нарушая правила дорожного движения, в том числе выезжая на полосу встречного движения и игнорируя сигналы светофора.
Информация о транспортном средстве была передана всем дежурным нарядам. На улице Шипина автомобиль был остановлен. За рулём находился 16-летний подросток, в салоне также находились его сверстники. Установлено, что автомобиль числится в угоне — ранее его владелица обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства со двора дома.
Несовершеннолетние были доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.
Полицейские напоминают: по республике идет акция «Дети в ночном городе», которая помогает не только выявлять подростков, находящихся на улицах в неположенное время, но и предотвращать более серьёзные происшествия.
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