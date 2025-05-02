USD 512.34 EUR 582.07 RUB 6.31

В Костанае полицейские наказали автоледи за матерные надписи на машине

— Сегодня, 13:46
Изображение для новости: В Костанае полицейские наказали автоледи за матерные надписи на машине

Фото читателя alau.kz

Полиция в Костанае установила личность водителя, у которого на автомобиле была размещена нецензурная надпись.

Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Она привлечена к ответственности за мелкое хулиганство.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Надпись удалена.

Проведены профилактические мероприятия с разъяснением последствий противоправного поведения



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.