Учителя Казахстана получают звонки и рассылки с неизвестных номеров. Собеседники представляются сотрудниками Антикоррупционной службы и...
Полиция в Костанае установила личность водителя, у которого на автомобиле была размещена нецензурная надпись.
Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Она привлечена к ответственности за мелкое хулиганство.
Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Надпись удалена.
Проведены профилактические мероприятия с разъяснением последствий противоправного поведения
В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечён арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья. ...
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