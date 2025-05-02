Полиция в Костанае установила личность водителя, у которого на автомобиле была размещена нецензурная надпись.

Ею оказалась 38-летняя местная жительница. Она привлечена к ответственности за мелкое хулиганство.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Надпись удалена.

Проведены профилактические мероприятия с разъяснением последствий противоправного поведения

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