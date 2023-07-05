В Костанае приступили к ремонту символа города — башни с часами

В Костанае начался капитальный ремонт башни с часами и прилегающих к ней многоэтажек. На это выделено 280 млн тенге. Как отмечают подрядчики, исторический облик башни менять не собираются, в порядок приведут кровлю, а стены покроют штукатуркой новых цветов.

Директор подрядной организации, которая занимается капитальным ремонтом башни с часами и двух прилегающих к ней многоэтажек по проспекту Аль-Фараби и улице Байтурсынова, рассказал, что сейчас на объекте стены обшивают утеплителем, затем на него будет уложена сетка и штукатурка, которая затем будет окрашена в утвержденные цвета. Нижняя часть здания станет терракотовой, а верхняя светло-песочного цвета.

«Нам очень сильно мешала проводка, но все эти вопросы быстро решают, люди идут навстречу и доступ к квартирам дают, чтобы посмотрели все это. На кровельной части слишком низко расположены провода компаний, с которыми работают, и кран просто не может дотянуться до определенного места, потому что ему мешает проводка, а если мы будем так работать, то это будут лишние риски», — рассказал Чингис Алиакаров, директор подрядной организации, работающей на этом объекте.

Как отмечают строители, с обшивкой и покраской стен больших проблем не будет. Сложности возникли с ремонтом кровли. Подрядчики не ожидали, что придется для начала вывезти из башни столько мусора, особенного голубиного помета.

«Сколько машин мы увозили, больше двухсот тонн на крышах — это с одной крыши со стороны Байтурсынова 55, там начали демонтировать крышу, и с сегодняшнего дня у нас будет полностью установка крыши, кровли монтажные работы. По кровле у нас меняется все: новые стропила, новая стяжка, новая металлочерепица, естественно», — рассказал Алиаскаров

Как отмечают подрядчики, капитальный ремонт пройдет с сохранением всех исторических элементов, но часы менять не будут. Обновят герб и декоративные элементы на башне. Завершить работы строители намерены к концу августа, ко дню города. В общем бюджет выделил на эти работы 280 млн тенге.

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