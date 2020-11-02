В Костанае состоялось открытие памятника Ибраю Алтынсарину

В Костанае сегодня состоялось торжественное открытие памятника Ибраю Алтынсарину. Открытие приурочили ко дню рождения казахского педагога и просветителя, который отмечается 1 ноября. Трехметровый бронзовый памятник теперь украшает центр города. Но это не все. В преддверии празднования юбилея Ибрая Алтынсарина, который намерены широко отметить в следующем году, запланирован целый ряд различных мероприятий

Следующий год в регионе будет ознаменован 180-летием со дня рождения Ибрая Алтынсарина. Но в преддверии этого, в Костане уже началась активная подготовка. Сегодня был дан старт празднованию и при входе в центральный сквер Костаная состоялось торжественное открытие памятника просветителю.



«По большой просьбе общественности, это в основном педагогическая общественность, ветераны труда, молодежь мы сегодня устанавливаем данный памятник. Вы знаете много лет назад бюст был установлен на улице Алтынсарина, но его перенесли потом на площадку перед школой. Сегодня мы по большой просьбе открываем памятник»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.



Аким региона отметил, что желающих прийти на открытие и возложить цветы к памятнику было много, но из-за ограничений количество гостей сократили. Несмотря на это, слов об Ибрае Алтынсарине было сказано много. Он положил начало светскому образованию казахского народа. Его помнят как педагога-просветителя, писателя, фольклориста, общественного деятеля, учёного-этнографа, автора казахских учбеников.



«Ибрай Алтынсарин намного опередил свое время. Он создал ни одну школу, он не только давал знания детям казахам, у него еще были профессиональные школы. Он тогда еще понимал, что люди должны обладать профессией»,- говорит директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев.



Что касается нового почти трехметрового украшения города, то памятник выполнен из бронзы, а постамент из гранита. На постаменте высечены строки из главного стихотворения Алтынсарина, где он призывает детей учиться. По словам чиновников, впереди намечены и другие, приятные изменения объектов, носящих имя просветителя.

«Это и благоустройство улиц, носящих имя Алтынсарина, это облагораживание фасадов жилых домов по этой улице, это текущий и капитальный ремонты объектов, носящих имя Ибрая Алтынсарина. Это целый комплекс мероприятий именно по подготовке к празднованию этой даты. Много очень содержательных, идеологических мероприятий запланировано»,- рассказал руководитель управления культуры акимата Костанайской области Ерлан Калмаков.



Все мероприятия будут проводиться как в онлайн, так и в традиционном режиме.



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