В Костанае стартовала школьная Лига по футболу

В городе Костанай стартовала школьная лига по футболу среди учеников 9-11 классов. Это важное событие в спортивной жизни школьников направлено на развитие массового спорта и популяризацию активного образа жизни среди молодежи, отмечает пресс-служба управления спорта Костанайской области.

«Лига призвана не только вдохновить детей на занятия спортом, но и способствовать их физическому развитию, укреплению здоровья, а также воспитанию духа честной игры и командной работы. Костанайская область обладают огромным спортивным потенциалом. Ярким примером является футбольный клуб “Тобол”, который на протяжении многих лет демонстрирует стабильные результаты на национальной арене, вдохновляя юных спортсменов на достижение новых высот. Школьная лига станет отличной возможностью для учащихся испытать свои силы, получить ценный опыт и, возможно, открыть дорогу к большим победам в будущем. Целью лиги является создание условий для всестороннего развития детей, укрепления их здоровья через спорт и вовлечение в активные занятия физической культурой. Футбол — это не просто игра, это инструмент воспитания характера, лидерских качеств и умения работать в команде, что особенно важно в формировании будущего поколения», — говорится в сообщении областного ведомства.