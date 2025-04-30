Департаментом экономических расследований по Костанайской области совместно с Департаментами пограничной службы и государственных доходов проводится системная работа по пресечению фактов ввоза в страну из Российский Федерации товаров, запрещенных к обороту, в том числе вейпов.
Как известно в июне 2024 года, целью защиты здоровья населения, принят закон запрещающий оборот вейпов в Казахстане и предусмотрена уголовная ответственность за ввоз и распространение такой продукции.
В этом году пресечены каналы поставки вейпов из России, попытка ввоза которых осуществлялась через пост «Кайрак» Костанайской области.
Так, студент столичного ВУЗа самостоятельно организовал ввоз вейпов путем их дистанционного закупа в городе Санкт-Петербург посредством мессенджеров.
Очередная партия незаконного товара была задержана на посту «Кайрак». Проведены обыски по месту жительства фигуранта, в результате чего изъято порядка 1000 штук вейпов.
Приговором суда №2 Костаная студент признан виновным в совершении преступления. Ему назначен 1 год ограничения свободы, с уничтожением вейповой продукции.
АФМ предупреждает, что ввоз, производство, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них на территории РК запрещен!
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