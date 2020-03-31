В Костанае угнали две «десятки»

фото ДП Костанайской области
В Северный отдел полиции УП города Костаная за короткий промежуток времени сразу поступило два заявления о том, что со стихийных стоянок были угнаны два автомобиля марки «Ваз2110»
Первое заявление поступило в полицию 14 марта, а второе 22 марта 2020 года. К раскрытию этих преступлений были подключены оперативные работники, имеющие опыт розыска угнанных автомашин.Сотрудники криминальной полиции УП города Костаная старший оперуполномоченный капитан полиции Булат Нуртазин и Куат Темиргалиев в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух 20-летних жителей поселка Казахстанец Костанайского района.
«Они бросили угнанные машины в городе Тобыл, в глухих переулках. У одной машины спустило колесо, у второй случилась поломка двигателя. Машины они планировали отбуксировать к себе в поселок и затем разобрать и продать по запчастям», — рассказал подробности Булат Нуртазин.
С автомашины были сняты отпечатки пальцев, которые принадлежат задержанным. Остались в салоне и микрочастицы с их одежды.В настоящее время автомобили возвращены своим владельцам. Проводится досудебное расследование.
В условиях чрезвычайного положения изменилось состояние преступности. К примеру, почти на 20% стало меньше совершаться правонарушений в общественных местах, почти вдвое уменьшилось количество грабежей и разбоев. Стало меньше совершаться краж и хулиганств — почти на 40%.