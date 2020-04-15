В Костанае женщина нанесла порезы ножом своим детям и пыталась покончить жизнь самоубийством

15 апреля 01.17 часов в Костанае на пульт «102» поступило сообщение о том, что 26-летняя женщина порезала двоих детей и перерезала себе вены, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Полицией установлено, что женщина нанесла ножом резаные раны своим детям, 3-х летней дочери и 1,9-летнему сыну. После чего нанесла порезы и себе.

Подозреваемая с детьми временно проживала в Центре адаптации для женщин и детей нигде не работала, ранее не судимая.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст.ст.24 ч.3, 99 ч.3 УК РК «Покушение на убийство».

По факту совершения попытки самоубийства женщины зарегистрировано уголовное дело по статье 105 ч.1 УК РК.

В настоящее время подозреваемая находится в реанимационном отделении областной больницы. Состояние детей удовлетворительное, проходят лечение в детской областной больнице.

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