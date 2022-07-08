В Костанай доставили останки солдата Великой Отечественной войны

Воинские почести воздали сегодня участнику Великой Отечественной войны Петру Абрамовичу Фоменко, нашему земляку, уроженцу Костанайской области. В конце прошлого года останки без вести пропавшего в годы войны солдата, нашли поисковики из российского отряда «Святой Георгий».

Боец лежал на дне засыпанной траншеи, а узнать его имя удалось благодаря так называемому «смертному медальону», в который солдаты Великой Отечественной помещали бумажный вкладыш со своими данными. Теперь, спустя почти восемьдесят лет, родственники смогут предать останки солдата родной земле.

Совсем недавно удалось узнать, как сложилась судьба нашего земляка, пропавшего без вести в годы войны. Петр Абрамович Фоменко — уроженец Костанайской области, жил в селе Зуевка, тогда еще Убаганского района. До войны боец работал учителем, не успел обзавестись семьей. В 42-ом он был отправлен на Ленинградский фронт и связь с ним оборвалась. Теперь, спустя почти 80 лет, в 2021 году, останки бойца удалось найти российскому поисковому отряду «Святой Георгий». Солдат лежал на дне засыпанной траншеи на так называемом Невском пятачке, что в Кировском районе. Опознать его удалось благодаря бакелитовой капсуле «смертного медальона». В ней находился бумажный вкладыш, данные удалось расшифровать специалистам. Родственники безмерно благодарны поисковикам.

«Им глубокое уважение, здоровья. Вот я говорила, что нашел его Тяпушкин Сергей, я видела весь процесс нахождения на видео. Это труд. Ну как, очень непростой. Только сейчас все состоялось. Я очень радостно это встретила, потому что это чисто по-человечески», — поделилась племянница Петра Фоменко Зоя Родионова.

В конце июня из Ленинградской области останки Петра Фоменко были перевезены в Москву, оттуда военным бортом их привезли в Нур-Султан, а затем в Костанай. И сегодня в областном центре прошла церемония воздания воинских почестей и передача останков родственникам бойца. Это стало возможным также благодаря работе общественной организации «Atamnyn Amanaty». Они занимаются архивно-розыскной работой. Ищут места захоронений погибших и пропавших без вести солдат, призванных из Казахстана.

«Наше объединение живет под девизом: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Война закончена 77 лет назад, но к сожалению, больше 271 тысячи казахстанцев сегодня значатся пропавшими без вести», — сказал председатель ОО «АТАМНЫҢ АМАНАТЫ» Мурат Молдагалиев.

Поэтому работа будет продолжена. А сегодня отдать дань памяти в парк Победы пришли не только родственники солдата, но и жители города. Собравшиеся почтили память Петра Абрамовича Фоменко и всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Родственникам были переданы также личные вещи солдата. Похоронят Петра Абрамовича Фоменко на родине, в бывшем Убаганском, ныне Алтынсаринском районе.

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