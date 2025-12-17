Наряду с цифровой модернизацией, ГКП «Костанай-Су» активно внедряет инновационные и экологически эффективные технологии очистки сточных вод. По словам директора предприятия Казбека Шалабаева, основные задачи – повышение устойчивости коммунальной инфраструктуры и снижение эксплуатационных затрат при одновременном улучшении качества услуг для горожан.

Сейчас на предприятии реализуется значительное количество проектов по реконструкции канализационных коллекторов. В процессе работ временно нарушается благоустройство улиц и дворов, что создаёт определённые неудобства для жителей.

В этой связи ГКП «Костанай-Су» рассматривает возможность внедрения современных бестраншейных технологий восстановления коллекторов методом спиральной навивки. Такой подход позволит существенно сократить объёмы земляных работ, уменьшить сроки ремонта и максимально снизить дискомфорт для населения.

